تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع، و763 شاحنة، و70 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و417 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع و346 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS، واستقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينة دليلة والسفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أورو آيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1490 راكب بموانيها.