عميد آثار الفيوم يشارك في المنتدى الحضري العالمي

شارك الدكتور محمد كمال خلاف، عميد كلية الآثار جامعة الفيوم، في المنتدى الحضري العالمي والذي يقام في القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الحالى، في جلسة اليونسكو لمنتدى التراث الجامعي للقاهرة التاريخية.

وافتتح المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة برنامج عمله في المنتدى الحضري العالمي بجلسة خاصة لتقديم نتائج مشروع لمدة عام، منتدى التراث الجامعي، والذي أظهر كيف طبق هذا الإرث الحضري الطويل توصية اليونسكو بشأن المناظر الطبيعية الحضرية التاريخية (HUL)، وقد جمع المشروع أكثر من 100 متخصص و10 جامعات طوروا خلال الأشهر الثمانية الماضية 7 مشروعات لـ 7 أحياء في القاهرة، حيث اقترح ثلاثة أجيال من المرشدين وطلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مجال إدارة التراث والمتخصصين في إدارة التراث من وزارة السياحة والآثار حلولاً مستنيرة من شأنها أن تساهم في جهود السلطات المصرية لاستكمال خطة إدارة موقع القاهرة التاريخي للتراث العالمي، وقد شارك الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار جامعة الفيوم بدعوة رسمية من المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة كونه أحد الخبراء الاستشاريين والموجهين في مشروع منتدى التراث الجامعي للقاهرة التاريخية.

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