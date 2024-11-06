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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"مبيعرفش يعوم".. التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في غرق طالب بمنشأة القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجرت النيابة العامة، بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول وفاة طالب غرقا بمياه ترعة الرياح البحيري.

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة، وتبين أن الطالب سقط فى المياه بعد اختلال توازنه، وجرفته المياه بسبب عدم إجادته السباحة، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في الرياح البحيري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة، جري نقل الجثمان الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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