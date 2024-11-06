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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يهنئ الطالبة داليا كامل لفوزها بالجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة الدولي

ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي
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هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الطالبة داليا كامل بكلية الفنون التطبيقية لفوزها بالجائزة الكبرى في مهرجان القاهرة الدولي للقصة المصورة ٢٠٢٤ وهي الحصول علي رحلة لزيارة مهرجان قصص مصورة في برلين بألمانيا مقدمة من معهد جوته بالقاهرة.

واكد "الجيزاوي"، حرص جامعة بنها على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ من خلال توفير بيئة مناسبة مع توجيههم بالشكل المناسب، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع والتميز في مختلف المجالات.

يذكر أن الطالبة داليا كامل حصلت على الجائزة الكبرى بالمهرجان عن قصة طائر يبحث عن المعنى من ضمن كتاب دوائر مغلقة.

رئيس جامعة بنها كلية الفنون التطبيقية مهرجان القاهرة الدولى ناصر الجيزاوي معهد جوته بالقاهرة