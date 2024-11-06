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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط لص الأسلاك ببدر

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر لسرقته الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب "قص الأسلاك" بدائرة قسم شرطة بدر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب "قص الأسلاك"، وبحوزته "مقص حديدى – كمية من الأسلاك الكهربائية" مجهولين المصدر، وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج تم ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية “متحصلات وقائع السرقة”،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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