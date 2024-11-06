تحرير 1000محضر مخالفات تموينية ببني سويف خلال أكتوبر

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية،وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر أكتوبر الماضي" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير،الذي أعده مدير مديرية التموين جمعة عبد الحفيظ،الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التي يبلغ عددها 1279مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 345 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 614 محضراً لمخالفات بالمخابز ، بواقع: 111 نقص الوزن، 177لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 79 عدم إعطاء بون صرف، 84 لتدني مستوى النظافة،و24 محضر لعدم وجود ميزان، 39 محضراً للتصرف في الحصة، 78 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 22لعدم الاحتفاظ بالسجلات،

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 377 محضرا منها : 101 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،107 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 44 محضر للذبح خارج المجازر،2محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،8محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،53محضرلحيازة سلع مجهولة المصدر،7محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية و7محاضر للبيع سلع بأزيد من السعر، و20 محضر لتجميع مواد بترولية،28 محاضر لتجميع دقيق بلدي.

وفي مجال البدالين التموينين، تم تحرير 34محضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وعدم وجود شهادات صحية. وعن مجال المواد البترولية والوقود، فقد تم تحرمحضر لأحد المسئولين عن مستودع بوتاجاز للتصرف في 70 من الأسطوانات المنزلية بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، فيما تم تحرير 11 محضر ضد المسئولين عن مستودعات للغلق خلال ساعات العمل الرسمية، وتحرير 3محاضر ضد المسئولين عن طلمبات رصيف غير مرخصة والتحفظ على 650لتر سولار.