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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى بعد سرقتهم ذهبا وأموالا من داخل شقة بالتبين

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين بعد سرقتهم ذهبا وأموالا من داخل شقة بالتبين .

تعود الواقعة عندما  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين  لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة ( بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى) من داخل شقة بدائرة القسم ، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب "، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهم "سيئ النية".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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