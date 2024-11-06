سقوط تشكيل عصابى بعد سرقتهم ذهبا وأموالا من داخل شقة بالتبين

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين بعد سرقتهم ذهبا وأموالا من داخل شقة بالتبين .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة ( بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى) من داخل شقة بدائرة القسم ، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب "، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهم "سيئ النية".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.