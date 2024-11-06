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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة، تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة المعادى.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” حال استقلالهم دراجة نارية" تروسيكل بدون لوحات معدنية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "كسر الجادون وسحبها بالتروسيكل المُشار إليه".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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