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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أول تعليق من حماس على فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية 2024

سامي أبو زهري
سامي أبو زهري
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قال القيادي البارز في حركة حماس سامي أبو زهري يوم الأربعاء إن المرشح الجمهوري الفائز في الانتخابات الأمريكية 2024 دونالد ترامب سيخضع للاختبار بشأن تصريحاته حول قدرته على وقف الحرب خلال ساعات بصفته رئيسًا للولايات المتحدة.

وأضاف أبو زهري لوكالة رويترز "نحث ترامب على التعلم من أخطاء الرئيس جو بايدن".

وأعلن ترامب يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 فوزه بالانتخابات الأمريكية، بعد منافسة مع كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن.

وأعلن المرشح الجمهوري فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معتبرًا الفوز نصرًا سياسيًا لم تشهده البلاد من قبل.

وأعرب ترامب -خلال خطاب له ألقاه في ولاية "فلوريدا" الأمريكية- عن شكره للشعب الأمريكي على شرف انتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا يعد نصرًا رائعًا للشعب سيسمح بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وقال ترامب إن هذا سيكون العصر الذهبي لأمريكا، مشيرًا إلى أنه سيقاتل يوميًا من أجل الشعب الأمريكي ومستقبله وحتى تكون أمريكا قوية وآمنة ومزدهرة.

ووجه ترامب الشكر للعرب والمسلمين الأمريكيين لوقوفهم معه، والتصويت لصالحه في الانتخابات الأمريكية 2024.

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