وزير السياحة يبحث مع نظيرته اليونانية آليات تنمية الحركة الوافدة

الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 11:31 ص

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، Olga Kefalogianni وزيرة السياحة في دولة اليونان، وذلك استهلالاً لمجموعة اللقاءات الرسمية التي يعقدها الوزير خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن والتي جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM2024.

وقد حرصت الوزيرة اليونانية على زيارة الجناح المصري ولقاء الوزير، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وبحث آليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهم.

وخلال اللقاء، ثمن شريف فتحي على العلاقات القوية والتاريخية التي تربط بين البلدين على المستوي الإنساني والسياسي والحضاري، معرباً عن تطلع الجانب المصري لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال السياحة وتنفيذ برامج ترويجية مشتركة للبلدين.

كما استعرض الوزير المقومات السياحية المتعددة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي تؤهله لأن يصبح المقصد الأول في العالم من حيث تنوع المنتجات والانماط السياحية هو ما تستهدفه استراتيجية الوزارة الحالية، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل يقوم بالترويج المشترك لكل منتج سياحي على حدى.

كما تحدث عن المتحف المصري الكبير وما سيقدمه للزائرين والسائحين من تجربة سياحية متميزة، لافتاً إلى التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية الذي شهده المتحف مؤخراً.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مقترح إمكانية الترويج والتسويق السياحي المشترك لمنتج السياحة الثقافية في البلدين في عدد من الدول والأسواق السياحية ولا سيما أن مصر واليونان لديهم تكامل سياحي في هذا الشأن.

كما تم بحث إمكانية عمل مسودة لمذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وتم أيضاً بحث أوجه التعاون في مجال حماية الشواطئ والبيئة البحرية في البحر المتوسط.

ومن جانبها، أشارت وزيرة السياحة بدولة اليونان إلى أن مصر تتمتع بتاريخ وحضارة عريقة، لافتة إلى زيارتها الأخيرة لمصر في مارس الماضي، ومعربة عن رغبتها في زيارتها مرة أخرى وخاصة مدينة القاهرة.

كما أثنت على العاصمة الإدارية الجديدة وتصميمها المتميز وما تشهده هذه المدينة من تطور كبير.

ومن جانبه، حرص شريف فتحي على توجيه الدعوة للوزيرة اليونانية لزيارة مصر مرة أخرى في أقرب وقت للاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي تتمتع بها.

وقد شارك في حضور هذا اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و محمد محسن المشرف على المكتب السياحي في لندن والأسواق التابعة لها والمشرف المالي على السوق الصيني والأسواق التابعة لها، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، استهل زيارته للعاصمة البريطانية لندن، بافتتاح الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM London 2024 (World Travel Market ) في دورته الـ 43 والتي تستمر فعالياتها حتى 7 نوفمبر الجاري.