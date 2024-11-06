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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 أشخاص بتهمة أداء حركات استعراضية بالسيارات في التجمع الأول

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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ألقت أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة  القبض على 3 أشخاص لقيامهم بآداء حركات إستعراضية بسيارات  بالتجمع الأول.
  تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام عدد من الأشخاص بآداء حركات إستعراضيـة بسيارات قيادتهم بالطرق العامة بنطاق محافظة القاهرة مُعرضين حياتهم والآخرين للخطـــــر، وبالفحص وإجـــراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 سيارات "سارية التراخيص"  ، وقائديها 3 أشخاص ، وبمواجهتــــهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه  ، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود مقاطع فيديو توثق أدائهم لحركات إستعراضية بالسيارات،   تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

 

أجهزة الأمن التجمع الأول القبض على 3 اشخاص