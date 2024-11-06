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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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عبد الرحيم علي توقع فوز ترامب بنسبة 100% في أكتوبر الماضي.. شاهد

عبدالرحيم علي
عبدالرحيم علي
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أعلن دونالد ترامب، فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في خطاب بمقر حملته الانتخابية، اليوم الأربعاء، قائلا: “أشكر الشعب الأمريكي على هذا التفويض الكبير”.

كان الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، قد أكد في 21 أكتوبر الماضي، أن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 مضمون بنسبة 100%.

وأوضح عبد الرحيم علي، خلال لقائه في 21 أكتوبر الماضي، ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، أن المزاج الأوروبي والمزاج الأمريكي يميني بامتياز.
وأضاف الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي: «إن فاز ترامب هتبقى ليلة إيران سوداء».


لمزيد من التفاصيل عبدالرحيم علي: ترامب هو رئيس أمريكا القادم بنسبة 100%

عبد الرحيم علي توقع فوز ترامب بنسبة 100%
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