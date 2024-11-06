الجمعة.. متحف الطفل يقدم ورشة لتعلم فن "الأوريجامي"

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" ورشة تعلم فن "الأوريجامي" فن طي الورق للأطفال والكبار وتنفيذ نماذج على هيئة أشكال مختلفة وزخارف جميلة لتشجيع الأطفال على ممارسة هذا الفن الممتع؛ وذلك يوم الجمعة المقبلة في الثانية ظهراً بمقر متحف الطفل بمصر الجديدة ؛ الورشة بمناسبة اليوم العالمي للاورجامى .

الأوريجامي هو فن طي الورق دون تقطيعه لصنع أشكال متنوعة ومختلفة، بدأ فى الصين ثم اليابان لعمل أشكال من الحيوانات والزهور والطيور والنباتات ثم تطور النشاط بشكل كبير بعد انتقاله للعديد من الدول وأصبح يتم تنفيذ نماذج متنوعة ومبتكرة وصور تشكيلية من خلال هذا الفن ، حيث يتطلب الأوريجامي التفكير بتأنّي وتحريك الأصابع بخفة أثناء التركيز على حركة معينة مع طي جزء معين من الورقة للوصول إلى الناتج النهائي. ومن هذا المنطلق، يقال أن الأوريجامي له تأثير على تدريب العقل البشري على التأمل والتركيز.