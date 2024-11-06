تفاصيل أول رسالة من السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتهنئة لدونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الرئيس السيسي في رسالته: أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" Donald J. Trump وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين.

واستكمل، أنه طالما قدم البلدان نموذجا للتعاون ونجحا سويا في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.

وأعلن دونالد ترامب، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدًا أن وقف الحروب الدائرة حول العالم من أهم أولوياته في ولايته الثانية وأنه سيعمل على وضع حدا للحروب في العالم.