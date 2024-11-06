محافظ مطروح: التخطيط لإنشاء سوق متكامل بمدينة النجيلة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أنه تم التخطيط لإنشاء سوق متكامل بمدينة النجيلة، سيتم تجهيزه ليكون ذو مظهر حضارى وجمال؛ لخدمة المواطنين والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وضبط الأسعار، استمرارا لجهود المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين واستعادة الطابع الحضاري بمختلف المدن والمراكز ليتواكب مع المشروعات القومية والتنموية التى تشهدها المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أنه سيتم توفير الخضروات والفاكهة الطازجة بالسوق، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من مديرية الصحة والتموين للسلع المعروضة والتأكد سلامتها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المركز وعضوية الجهات المختصة بالمدينة للمعاينة واختيار الموقع.

أوضح فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة، أن اللجنة قامت بعمل المعاينة على الطبيعة واختيار الموقع المقترح لإقامة السوق، وجارى إعداد الرسومات الهندسية من قبل مديرية الإسكان للبدء فى التنفيذ، مع العمل على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالشوارع، والتنبيه على الباعة الجائلين برفع كافة الإشغالات للحفاظ على النظافة العامة وتيسير حركة المواطنين والسيارات، واستعادة الطابع الحضارى بالمدينة.

وأشار رئيس المدينة، إلى إنه جار أيضا العمل على إقامة سوق لوجستي لبيع المنتجات الغذائية المدعمة للمواطنين للعمل على ضبط الأسعار بالمدينة والتيسير على المواطنين.