ترامب بعد فوزه برئاسة أمريكا: حققنا نصرا سياسيا لم تشهده بلادنا من قبل

وجه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم، رسالة إلى الشعب الأمريكي بعد فوزه في الانتخابات التي تنافس فيها مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال ترامب خلال كلمته: "لقد حققنا نصرًا سياسيًا لم تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، وسنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى وسنوقف الحرب في الشرق الأوسط".

وأشار ترامب خلال كلمته التي ألقاها في منصبة مركز مؤتمرات بالم بيتش في فلوريدا: "أشكر الشعب الأميركي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47".

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد هنأ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مؤكدًا أن ترامب هو الآن رئيسنا المنتخب الذي اختاره الشعب الأميركي".