التليفزيون اللبناني: ارتفاع أعداد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني إلى 29 شهيدا

أفاد التليفزيون اللبناني بارتفاع أعداد ضحايا الغارة الإسرائيلية على منطقة برجا جنوبي البلاد إلى أكثر من 29 شهيدًا بيهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وأوضح التلفزيون أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا مكونا من 4 طبقات في منطقة برجا، مضيفا أن عناصر الدفاع المدني يقومون بجهود الإغاثة ورفع الأنقاض للبحث عن الجثث المتوفين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت - أمس - أن الغارات العدوانية الإسرائيلية على منطقة برجا بالجنوب اللبناني أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد خمسة عشر من المدنيين اللبنانيين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت على لبنان واستهدفت مناطق "كونين وبيت ياحون والنون ويحمر الشقيف والبيسارية وقعقعيا الصنوبر وكفر كلا بالجنوب اللبناني".

