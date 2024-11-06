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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جيه دي فانس: أشكر ترامب لمنحي الفرصة لأصبح نائبا له

جيه دي فانس
جيه دي فانس
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توجه المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري "جيه دي فانس" بالشكر للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" لمنحه الفرصة ليكون نائبا له.
وأعرب فانس -خلال كلمة له ألقاها في ولاية "فلوريدا" الأمريكية، وفقًا لشبكة "سي إن إن"- عن اعتقاده "أننا شهدنا أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أنه تحت قيادة الرئيس ترامب، لن يتوقف النضال من أجل الشعب وأحلامه ومستقبل أطفاله.
وأضاف فانس أنه عقب أعظم عودة سياسية في التاريخ الأمريكي، فإن الولايات المتحدة ستقود أعظم عودة اقتصادية تحت قيادة دونالد ترامب.
وعلق ترامب على كلمة فانس قائلا إنه كان خيارا جيدا لشغل منصب نائب الرئيس.
وكان دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء.
 

جيه دي فانس ترامب