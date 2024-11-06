محافظ الفيوم يترأس حملة موسعة لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حملة موسعة لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية بنطاق مدينة الفيوم، بهدف تحقيق الانضباط، وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية.

شملت الحملة، شوارع أحمد شوقي، والنبوي المهندس، وجمال عبد الناصر، وسعد زغلول، ومناطق السهراية، والحادقة، والفنية، وباغوص، ودله، كما شملت، الطريق الدائري، ومحور دار الرماد.

خلال الحملة، وجه محافظ الفيوم، برفع إشغالات إحدى المقاهي بمنطقة الحادقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما وجه المحافظ، مسئولي المرور برفع سيارة ملاكي وجرار زراعي بمقطورة، لقيامهما باستغلال الجزيرة الوسطى بمحور دار الرماد، كجراج دون وجه حق، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقاهي المخالفة بطول محور دار الرماد، وغلق المخالف منها، ورفع ومصادرة جميع الإشغالات من الجزيرة الوسطى، تحقيقاً للانضباط بالشارع وعدم إزعاج قاطني العمارات السكنية القريبة.

كما وجه "الأنصاري" بغلق وتشميع معرض سيارات بشارع جمال عبد الناصر، ومعرض آخر بشارع سعد زغلول، لعدم وجود رخصة للمنشأتين، وعدم استيفاء إجراءات الحماية المدنية، بالإضافة إلى غلق معارض السيارات المخالفة بالمدينة.

وأكد محافظ الفيوم، المتابعة المستمرة من مجلس المدينة، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، للتأكد من التزام المنشآت التي تم غلقها بتنفيذ القرارات، مشدداً على غلق جميع معارض السيارات المخالفة بشارعي جمال عبد الناصر وسعد زغلول، لحين تقنين أوضاعها واستيفاء إجراءات الترخيص ومراعاة اشتراطات الحماية المدنية.

كما شدد المحافظ على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية للتأكد من مدى التزام المقاهي والمحال التجارية، ورفع إشغالاتها المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون، ولا مكان للمتقاعسين عن أداء مهام العمل المنوطة بهم، تحقيقاً لهيبة الدولة وإعلاءً للقانون، وكذا تحقيق الانضباط بالشارع وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

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