نمو 59%.. بنك كريدي أجريكول مصر يحقق صافي أرباح 6 مليارت جنيه خلال 9 أشهر

اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، النتائج المالية للبنك عن التسعة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2024.

أهم النتائج المالية:

بلغ صافي الربح 6,060 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 59٪ على أساس سنوي.

سجلت ودائع العملاء 84 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 4٪ على أساس سنوي.

بلغ إجمالي القروض 51.9 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 35٪ على أساس سنوي.

سجل معدل الحساب والادخار إلى إجمالي الودائع 58٪، بنسبة زيادة قدرها 4٪ على أساس سنوي.

إلى إجمالي الودائع 58٪، بنسبة زيادة قدرها 4٪ على أساس سنوي. سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2.4٪، بنسبة تغطية بمقدار 181.3٪.

بلغت نسبة القروض إلى الودائع 62٪، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 14٪ على أساس سنوي، مدفوعة بقوة معدل نمو القروض.

مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 20.05٪.

سجل العائد على متوسط الأصول 7.3٪، بنسبة ارتفاع قدرها 1.5٪ على أساس سنوي، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 47.4٪، بنسبة ارتفاع مقدارها 3.4٪ على أساس سنوي .

المناخ الاقتصادي:

ما زال الاقتصاد العالمي يواصل معدلات نموه المطرد بقوة واضحة خلال عام 2024، مدفوعًا بدعم كبير من تراجع معدلات التضخم علاوة على معدلات البطالة والاستهلاك التي فاقت كافة التوقعات، ذلك أدى إلى اتجاه البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة إلى التراجع عن السياسات النقدية المتشددة التي تتبناها، وذلك في ظل المراقبة الدقيقة لمخاطر التضخم المتصاعدة مدفوعة بتسارع وتيرة النشاط التجاري والتوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي، وفي أعقاب الأحداث الإيجابية التي شهدها الربع الأول من عام 2024، بدأ الاقتصاد تدريجيًا في التعافي على الرغم من الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بما أُتخذته الحكومة من تدابير مالية متمثلة في رفع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء، فضلاً عن التأثير المرتبط بذلك على أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية، وعلاوة على ذلك، لا يزال احتمال تصعيد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية يشكل مؤشرًا رئيسيًا للمخاطر التي تهدد الاقتصاد خلال الأرباع المقبلة.

كريدي أجريكول مصر: مواصلة الأداء القياسي غير المسبوق رغماً عن استمرار التحديات المحيطة

واصل كريدي أجريكول مصر قوة أدائه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً بمقدار 10,332 مليون جنيه مصري، محققاً نمواً بلغت نسبته 49٪ على أساس سنوي، ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً بمقدار 51.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 35٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 84 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 4٪ على أساس سنوي.

وعلى الرغم من ظروف السوق المتغيرة على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال هذه الفترة من العام، حيث شهدت محفظة الإقراض نمواً بمقدار 10.4 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع مقدارها 37٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها، بينما شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات تباطؤ في الأداء، حيث تراجعت بمبلغ مقداره 3.3 مليار جنيه مصري، مسجلة نسبة انخفاض مقدارها 6٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استخدام العملة المحلية في تسوية العمليات التجارية المتراكمة في أعقاب خفض قيمة العملة المحلية في مارس 2024، فضلاً عن اعادة تشكيل محفظة الالتزامات كرد فعل لتنافسية الأسعار.

وجدير بالذكر أن قوة أداء كريدي أجريكول مصر تعكس مدى التزامه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المالية لعملاء الشركات، وعلاوة على ذلك، فقد شهد أداء قطاع الشركات تحسنًا ملحوظًا، وذلك في ظل ما يتبناه البنك من استراتيجية تستهدف تنوع المنتجات، فضلاً عن دعم الربح عن طريق الدخل غير المرتبط بالفائدة.

وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدل نمو جيد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار 28٪، كذلك سجلت الودائع نمو بنسبة 26٪ على أساس سنوي، وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة على الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وعلاوة على ذلك، فقد حقق معدل إنتاج القروض النقدية نسبة نمو بمقدار 23٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بمبادرات البيع التبادلي الإستراتيجية، بينما ارتفع معدل إنتاج قروض السيارات بنسبة 131٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع القيمة للقرض الواحد، على الرغم من استمرار نقص المعروض في السوق، وبالنسبة لمعدل إنتاج قروض التمويل العقاري، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة مقدارها 12٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بدعم مبادرات البنك المركزي المصري والحملات المستهدفة.

وعلاوة على ما تقدم، فقد شهد البنك نمواً في عدد العملاء النشطين، حيث سجل نسبة مقدارها 3٪ على أساس ربع سنوي و8٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض التي تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء، وإعادة تفعيل أنشطة العملاء، ودعم حملات القروض، وتعزيز نشاط البيع التبادلي.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما قدمه البنك من دعم لأجل تحقيق تلك الأهداف من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل الحساب الجاري "أهلاً" بهدف تعزيز الأستحواذ غير الرقمي على العملاء، وحساب "أهلاً ديجيتال" بهدف تعزيز الألستحواذ الرقمي، فضلاً عن حساب "إكسلانس" لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وبرنامج القروض النقدية (درايف كاش)، وقروض التعليم، وقروض محطات الطاقة الشمسية، وبطاقات فيزا كريدي أجريكول البلاتينية الجديدة للشركات، وشهادات الإيداع الثلاث الجديدة ذات العائد المتغير (إكسلانس، وبريميوم، وستاندرد) والتي تهدف لتلبية إحتياجات العملاء، فضلاً عن المشاركة في الفاعليات التي تنظمها الأندية والجامعات والمجتمعات المغلقة.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

يواصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه، مع وجود تأثير طفيف نتيجة تطور السوق من حيث شهادات الإدخار والصرف الأجنبي، ومن ثم تزويد العملاء من الشركات والأفراد بالحلول المالية المناسبة وزيادة قاعدة العملاء النشطين.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 21٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 51.9 مليار جنيه مصري، في حين ظلت ودائع العملاء مستقرة تقريبًا عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتسجل 84 مليار جنيه مصري.

أداء الربحية

حقق صافي دخل الاعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها 49٪ على أساس سنوي، حيث سجل مبلغًا بمقدار 10,332 مليون جنيه مصري، كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار 57٪ على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع العائدات، مدعومًا بزيادة إيرادات أخرى استثنائية بنسبة 112٪، ومدفوعًا بأنشطة الصرف الأجنبي. كذلك سجل إجمالي مصروفات التشغيلزيادة بنسبة قدرها 30٪ على أساس سنوي، وهو ما يؤكد التحكم الفعال في التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى نحو 56٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ونتيجة لما تقدم، فقد شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضًا لتسجل نسبة بمقدار 18.9٪ من 21.6٪، كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 55٪ على أساس سنوي ليصل إلى 8,380 مليون جنيه مصري.

وعلاوة على ما تقدم، فقد تراجع معدل تكلفة المخاطر، حيث سجل مبلغ بمقدار -194 مليون جنيه مصري، مقارنة بـمبلغ -259 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بمرونة المحفظة وكفاءة عمليات استرداد الديون، وهو الأمر الذي يرجع إلى إدارة البنك الحكيمة للمخاطر.

حقق صافي الربح مبلغًا بمقدار 6,060 مليون جنيه مصري، بنسبة نمو مقدارها 59٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في نفقات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وظل صافي دخل الأعمال مستقرًا في حين تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة -2٪ وذلك على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو النشاط التجاري في الربع الثالث من عام 2024 ، علاوة على الارتفاع الطفيف في النفقات التشغيلية خلال الربع نتيجة للتضخم.

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

سجلت نسبة القروض غير منتظمة السداد لكريدي أجريكول مصر 2.4٪ خلال الربع الثالث من العام، كما انها لا تزال واحدة من أقل النسب على الإطلاق على مستوى القطاع المصرفي، فضلاً عن ما يتمتع به البنك من قوة معدلات التغطية، والدعامات التحوطية، وهوالأمر الذي يعكس قوة المركز الإئتماني للبنك الذي يمكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بنجاح، وذلك في ظل ممارسات الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وعلاوة على ما تقدم، فإن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، يوفران للبنك دعامة قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، إن وجدت.

أهم النتائج المالية والمؤشرات الرئيسية لأنشطة الأعمال

التحــول الرقمي:

واصلت القنوات الرقمية لكريدي أجريكول مصر تحقيق المزيد من الإنجازات الإيجابية الداعمة لمكانة البنك التنافسية.

وبالنسبة لقطاع التجزئة، فقد واصل تطبيق الهاتف المحمول "banki Mobile" دوره المحوري بوصفه أحد الأدوات المصرفية الجوهرية التي تساهم في تعزيز مكانة كريدي اجريكول مصر، باعتباره احد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بمعدل تسجيل دخول يزيد عن 3.1 مليون مرة خلال الربع الثالث من عام 2024. وعلاوة على ذلك، فقد شهدت قنوات البنك الرقمية تنفيذ أكثر من 3.4 مليون معاملة رقمية خلال الربع الثالث من عام 2024، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 195٪ على أساس سنوي، فضلاً عن إجراء 99٪ من التحويلات المحلية عبر الإنترنت.

وعلاوة على ما سبق، فقد انضم كريدي أجريكول لتطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستاباي" في مايو 2023، وواصل بشكل ملحوظ في المساهمة في إجراء أكثر من 8.4 مليون معاملة صادرة، وهو الأمرالذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة متميزة في تطويرالنظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما يتوافق مع الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وبالنسبة لعملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصبح 40٪ من عملاء الشركات نشطيين على المنصة الرقمية، علاوة على تنفيذ ما يقرب من نصف التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، وبنسبة زيادة وصلت إلى 28٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شهد كريدي أجريكول مصر ارتفاع حجم معاملات السداد الحكومية بنسبة نحو 160٪ خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد استمر كريدي أجريكول مصر تقدمه المتميز في منتج قبول الدفع الإلكتروني من خلال بوابة السداد الألكتروني "banki Commerce" ، مواصلاً دعم جهود البنك المركزي نحو الوصول إلى "مجتمع غير نقدي"، فضلاً عن التحول التدريجي إلى نظام قبول الدفع الإلكتروني. وبنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد نجحت خدمة "banki Commerce " في تنفيذ 22 ألف معاملة تجارة إلكترونية مقارنة بنحو 3.2 ألف معاملة عن ذات الفترة من عام 2023 ، حيث تضاعف عدد المعاملات المنفذة عبر البوابة الجديدة منذ إطلاقها بمقدار 7 أضعاف. وفي النهاية، فإن كريدي أجريكول مصر سيظل ملتزمًا برؤيته الطموحة في مجال قبول الدفع، مع الحرص على تقديم تجربة فريدة تجعل من السهل على جميع العملاء الانضمام إليها.

المسؤولية الاجتماعية للشركات وأنشطة مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية

وفي خطوة جديدة إلى الأمام في مسار طموحه نحو دعم التمويل الأخضر والنظيف، فقد نجح البنك في إبرام اتفاقية تسهيل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في إطار برنامج تسهيلات تمويل الطاقة الخضراء وصندوق المناخ العالمي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعملاء المستهدفين الآخرين. فضلاً عن الجهود التي قام بها البنك بالفعل بهدف الترويج لحلول التمويل المستدام لعملائه من الأفراد، من خلال إطلاق حملة قروض الطاقة الشمسية في النصف الثاني من عام 2023.

وجدير بالذكر أن بنك كريدي أجريكول مصر قام بإطلاق تقريره المتكامل الثالث للاستدامة في الربع الثالث من عام 2024 تحت عنوان "بناء آفاق أوسع في رحلة الاستدامة"، ويعكس هذا التقرير التوجه الاستراتيجي لبنك كريدي أجريكول مصر نحو إضافة قيمة لكل من عملائه والمستثمرين والمجتمع بوجه عام والاقتصاد الذي يساهم في تقديم الدعم له. كما تجدر الإشارة إلى أن بنك كريدي أجريكول مصر يعد البنك الأول والأوحد في مصر الذي يتبع إطار إعداد التقارير الأكثر تقدمًا (التقارير المتكاملة - IR) ويتوافق مع مبادرة إعداد التقاريرالعالمية (GRI).

وفضلاً عما تقدم، فقد احتفلت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية ومؤسسة "التعليم أولاً" بتخريج دفعة عام 2024 من برنامج "إبهار مصر" للشباب الموهوبين، وتضمن الحفل فعاليات للإحتفال بإنجازات الطلاب الموهبين الذين ينضمون إلى البرنامج ويتخرجون بعد حضور معسكر تدريبي لمدة أسبوعين، ويتبنى البرنامج الشباب من الطلاب الموهوبين في مجالات الفن والعلوم والتكنولوجيا، حيث ينضم إلى البرنامج نحو 20 طالبًا في المتوسط ​​كل عام، وتخرج من البرنامج حوالي 120 موهبة شابة يواصلون الخضوع لتدريب تنمية المهارات في مجالاتهم الخاصة.