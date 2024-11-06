صعود قياسي لـ"بيتكوين" بعد إعلان "ترامب" الفوز في السباق الرئاسي

سجلت عملة "بيتكوين" قفزة غير مسبوقة، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعدما أعلن المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" اليوم /الأربعاء/ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقفز سعر العملة الرقمية إلى مستوى قياسي بلغ 75000 دولار خلال الليل، لتحطم الرقم القياسي السابق والذي بلغ 73،797.68 دولار في 14 مارس الماضي، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

وتتداول عملة "بيتكوين" حاليا عند مستوى 73،175.56 دولار.

وشهدت أيضا العملات الرقمية الأخرى ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفعت عملة إيثريوم بنسبة 6.4% لتسجل 2592.6 دولار، كما قفزت عملة ريبل بنسبة 2.6% لتصل إلى 5305 سنتا.

وارتفعت أسهم شركة "كوينباس"، مشغل بورصة العملات الرقمية، بنسبة 15% في التداولات بعد ساعات العمل عبر منصة "روبن هوود".

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن ترامب حقق انتصارات هامة في ولايات كارولينا الشمالية وجورجيا وبنسلفانيا. كما يُتوقع أن يستعيد الجمهوريون السيطرة على أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال ريان راسموسن، رئيس قسم الأبحاث في Bitwise Asset Management: "الانتخابات لها تأثير ضخم على العملات الرقمية، ومن المتوقع أن يكون تداول البيتكوين – والعملات الرقمية بشكل عام – متقلبا في الأيام المقبلة.. حتى نحصل على نتائج انتخابية نهائية".

وشهدت عملة "بيتكوين"، في الانتخابات التي جرت في 2012 و2016 و2020، عوائد تقدر بحوالي 87% و44% و145% في الـ 90 يوما التي تلت يوم الانتخابات على التوالي.

وتم وصف انتخابات الرئاسة هذا العام بأنها الأكثر أهمية في تاريخ صناعة العملات الرقمية، حيث يُنظر إلى "دونالد ترامب" من قبل العديدين على أنه قوة إيجابية في الصناعة، بعدما قدم نفسه في وقت سابق هذا العام كمرشح مؤيد للعملات الرقمية.

