أسواق التداول الأوروبية ترتفع بعد إعلان ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، متتبعة زمام المبادرة من بورصة وول ستريت الأمريكية عقب إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وصعد مؤشر داكس في ألمانيا بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.7% وارتفع مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.8%؛ وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

ويبدو أن ترامب يتجه نحو العودة إلى البيت الأبيض بعد أن أعلن فوزه في العديد من الولايات الرئيسية، بما في ذلك بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا.

وأعلنت قناة فوكس نيوز اليمينية فوز ترامب، بينما أعلن الرجل نفسه علنًا النصر حتى مع عدم إعلان الانتخابات رسميًا بعد.

كما يُنظر إلى الجمهوريين على أنهم حصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يثير احتمالية اكتساحهم لانتخابات 2024.

وفي أوروبا، سوف يدرس المستثمرون أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات من جميع أنحاء منطقة اليورو، في حين ارتفعت الطلبات الصناعية الألمانية بنسبة 4.2% على أساس شهري في سبتمبر الماضي أكثر من 1.5% المتوقعة.

فيما أعلنت شركة شركة المحركات الألمانية الكبرى "بي إم دبليو" عن انخفاض كبير في أرباحها الفصلية في الربع الثالث، حيث فشلت في تلبية التوقعات بسبب انخفاض مبيعات الصين ومشاكل الفرامل، لكن شركة السيارات الألمانية العملاقة قالت إنها في طريقها لتلبية توقعاتها المالية المعدلة للعام بأكمله.