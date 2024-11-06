أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 703 آلاف جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 702 ألف و900 جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1250 جنديًا ما بين قتيل وجريح، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و214 دبابة و18 ألفا و592 مركبة مدرعة و20 ألفا و170 من النظم المدفعية و1245 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و996 من أنظمة الدفاع الجوي و2631 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و588 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و28 ألفا و333 من المركبات وخزانات الوقود و18 ألفا و366 طائرة بدون طيار".

