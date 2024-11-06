محافظ القليوبية يلتقي مساعد وزير الري لمناقشة عدد من المشروعات

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال اجتماعه بمساعد وزير الري، على أهمية سرعة دفع عجلة التنمية في المحافظة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات الجارية، خاصة تلك التي تهم المواطنين مباشرة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود عبد المنعم، مساعد وزير الري، والمهندس خالد عبد العاطي، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل، والمهندس محمود القويني، وكيل وزارة الري، والمهندس سعد جرجس، مدير حماية النيل.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع عددا من الملفات الهامة، أبرزها مشروع ممشى أهل مصر حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية لوضع جدول زمني محدد للانتهاء من المرحلة الرابعة (د) من المشروع، والتي تمتد بطول 500 متر بداية من نادي المعلمين، وذلك بهدف توفير مساحة خضراء واسعة للمواطنين للاستمتاع بها وممارسة الأنشطة الرياضية.

وفي قطاع مكافحة التعديات، شدد المحافظ على أهمية القضاء على التعديات على المجاري المائية وأملاك الدولة، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لشن حملة مكبرة لإزالة جميع التعديات خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم عمل المراكب العائمة والمعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عمل أي منها دون ترخيص، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية تطوير كورنيش مدينة القناطر الخيرية، وإزالة جميع التعديات والعشوائيات، وذلك بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وجميلة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.