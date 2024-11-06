الانتخابات الأمريكية 2024.. رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة إلى ترامب

أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 رسالة تهنئة إلى دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية 2024 وعودته إلى البيت الأبيض.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة عبر منصة "إكس": "تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزك في الانتخابات وعودتك".

وأضاف آبي أحمد: "أتطلع إلى العمل معًا لتعزيز العلاقة بين بلدينا خلال فترة ولايتك".

وفي نفس السياق، هنأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا موليني، دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية 2024 بعد منافسة مع المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.

وقالت موليني: "أصالة عن نفسي ونيابة عن الحكومة الإيطالية، أتقدم بأخلص التهاني لرئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب".

وأضافت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إيطاليا والولايات المتحدة دولتان شقيقتان، يربطهما تحالف لا يتزعزع وقيم مشتركة وصداقة تاريخية".

وتابعت رئيسة الوزراء الإيطالية: "أنها رابطة استراتيجية، وأنا متأكدة من أننا سنعززها الآن بشكل أكبر، عمل جيد أيها الرئيس".

وأعلن ترامب يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 فوزه بالانتخابات الأمريكية، بعد منافسة مع كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن.

وأعلن المرشح الجمهوري فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معتبرًا الفوز نصرًا سياسيًا لم تشهده البلاد من قبل.

وأعرب ترامب -خلال خطاب له ألقاه في ولاية "فلوريدا" الأمريكية- عن شكره للشعب الأمريكي على شرف انتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا يعد نصرًا رائعًا للشعب سيسمح بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وقال ترامب إن هذا سيكون العصر الذهبي لأمريكا، مشيرًا إلى أنه سيقاتل يوميًا من أجل الشعب الأمريكي ومستقبله وحتى تكون أمريكا قوية وآمنة ومزدهرة.

ووجه ترامب الشكر للعرب والمسلمين الأمريكيين لوقوفهم معه، والتصويت لصالحه في الانتخابات الأمريكية 2024.