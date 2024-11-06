وزير خارجية هولندا: وقف إطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

قال كاسبر فيلد كامب، وزير خارجية هولندا، إنه لا بد من وقف إطلاق النار في غزة، فهذا يضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ولمساعدة الفلسطينيين في غزة فيما يتعلق بالطعام والعلاج.

وأضاف "كاسبر"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية: أن وقف إطلاق النار في غزة قد يؤدى إلى سلاما دائم في الإقليم، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر من أجل الوصول لاتفاق بين إسرائيل وحماس منذ أكتوبر، والتفاوض من أجل وقف إطلاق النار والحد من الدمار.

وأكد، التزام بلاده على مساعدة مصر في كافة هذه الجهود، موضحًا أن العلاقات التي تجمع بين مصر وهولندا ممتازة، كما أن مصر تتميز في مجال الطاقة خاصة الهيدروجين.

وأشار إلى أن هناك سعيا من أجل الأهداف المستدامة، لأن هناك فرص كثيرة لتعاون بين بلدينا، والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يقدم أرضية استثمارية خصبة.