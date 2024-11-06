"التعمير والإسكان" يوقع بروتوكول تعاون مع التضامن لتطوير 20 فصل حضانة

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، والرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، حسن غانم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقّع البروتوكول عن الوزارة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن البنك المستشار راضي راضي، رئيس الشؤون القانونية.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية لعدد 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه، ضمن برنامج "تنمية الطفولة المبكرة" الذي تنفذه الوزارة بمحافظات الأقصر، المنيا، بني سويف، أسيوط، والغربية.

ويعد هذا البرنامج جزءا من المبادرات القومية التي أطلقتها الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال.

ويأتي البروتوكول في إطار مشروع يهدف إلى زيادة نسب التحاق الأطفال بدور الحضانة في مصر، من عمر يوم حتى أربع سنوات، حيث يشارك في تنفيذه عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، منظمة اليونيسف، بنك الطعام المصري، ومعمل عبد اللطيف جميل.

ويركز المشروع على تطوير البنية التحتية للحضانات، وتحسين كفاءة مقدمي الخدمة، وتسهيل دخول الأمهات إلى سوق العمل، مع توفير سلال غذائية للأطفال في الحضانات.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، عن أهمية البرنامج في تحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، مشيرةً إلى سعي الوزارة لرفع نسبة التحاق الأطفال بهذه المرحلة العمرية في الحضانات.

كما أوضحت الوزيرة أن البرنامج يركز على عدة محاور، تشمل إعداد معايير جودة للحضانات، وتطوير المناهج التربوية للفئة العمرية المستهدفة، وتقديم حقائب تدريبية لرفع كفاءة الإدارات التنفيذية ومقدمي الخدمات، إلى جانب دعم الأجهزة الإشرافية في جميع المحافظات.

من جانبه، عبر حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بهذا التعاون، مثمنا جهود الوزارة في دعم الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الأكثر احتياجا.

وأكد غانم أن مساهمة البنك في مشروع "تنمية الطفولة المبكرة" تعكس التزامه بالمشاركة في المبادرات القومية الهادفة إلى تحسين البيئة التعليمية والرعاية للأطفال، في خطوة تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.