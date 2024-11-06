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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: أوهام القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الهولندي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن النقاش مع نظيره الهولندي تطرق للحديث عن القضية الفلسطينية والتي تعتبر لب الصراع في المنطقة.

وأضاف عبد العاطي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الهولندي، أنه تم الحديث عن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة التي تحدث في غزة وخاصة في شمال غزة والتي يندى لها الجبين، موضحًا أننا تحدثنا أيضًا عن التشريعات الأحادية غير القانونية الخاصة بحظر أعمال وكالة دولية بحجم الأونروا والتي صدر قرار إنشائها من الأمم المتحدة.

وتابع، أنه تم التطرق للعدوان الإسرائيلي في لبنان وضرورة وقف إطلاق النار والتعامل مع أزمة الشغور الرئاسي وأن يكون هناك رئيس لبناني توافقي من جانب الشعب اللبناني، مؤكدًا أن أوهام وغطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل أو الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وأنه لا بد من إقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

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