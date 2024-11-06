فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بزراعة جنوب الوادي

تواصلت منافسات المبادرة الرئاسية 100 يوم رياضة بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد بإشراف ومشاركة الدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد الكلية، والدكتور رأفت شيبت الحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور رأفت شيبة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الحليم أحمد حمدي وكيل الكلية للدراسات العليا ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

تضمنت الأنشطة الطلابية (طلبة وطالبات) منافسات: تنس طاولة ــ كرة قدم ــ كاراتيه ــ شد الحبل ــ قوة زراعين ــ شطرنج ــ كرة سرعة.