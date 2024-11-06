محافظ أسوان يوجه لسرعة الانتهاء من مشروع صرف صحي الجعافرة

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بعدد من ممثلى أهالى قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، حيث تم عرض الشكوى الخاصة بهم أثناء اللقاء الجماهيرى للمحافظ بالمواطنين، والمتمثلة فى تضررهم من توقف مشروع الصرف الصحى منذ عام 2008.

مشروع صرف صحى الجعافرة بتكلفة 80 مليون جنيه

وعلى الفور كلف الدكتور إسماعيل كمال بقيام لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل برفقة مسئولى الجهات المختصة للمعاينة الميدانية على الطبيعة لمشروع صرف صحى الجعافرة بتكلفة 80 مليون جنيه.

مشدداً على مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنهاء وتسليم هذا المشروع الحيوى لتشغيله ودخوله الخدمة لما سيحققه من عوائد إيجابية لأكثر من 18 ألف مواطن من أهالى القرية وتخفيف المعاناة عنهم، وخاصة أنه يضم 28 كم شبكات انحدار تم إنهاء 80 % منها، و3 محطات رفع هى الرتاج والفلاليح والحديدون، فضلاً عن خطوط الطرد.

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