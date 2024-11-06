ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.94%، ليصل إلى مستوى 31,082.53 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.14%، وصولًا إلى مستوى 3,210.98 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.04%، وصولًا إلى 8,199.73 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.03%، ليصل إلى مستوى 11,432.08 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.95%، ليصل إلى مستوى 38,535.02 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.87%، مسجلًا 13,631.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 1.09%، وصولًا إلى 6,708.75 نقطة.