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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.94%، ليصل إلى مستوى 31,082.53 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.14%، وصولًا إلى مستوى 3,210.98 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.04%، وصولًا إلى 8,199.73 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.03%، ليصل إلى مستوى 11,432.08 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.95%، ليصل إلى مستوى 38,535.02 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.87%، مسجلًا 13,631.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 1.09%، وصولًا إلى 6,708.75 نقطة.

البورصة بداية تعاملات اليوم