انطلاق فعاليات اليوم الأول من مسابقة سوبر ستار بجامعة قناة السويس

انطلقت فعاليات اليوم الأول من مسابقة "سوبر ستار الجامعة"، اليوم الأربعاء، التي تُنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بمشاركة 50 طالبا وطالبة، يتنافسون في مجالات العزف، والغناء، والإنشاد، والتمثيل، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

أكد الدكتور ناصر مندور على دعمه للمواهب الطلابية، والتي تعزيز الأنشطة الفنية والإبداعية كجزء من رؤية الجامعة في تطوير شخصية الطالب المتكاملة.

يأتي هذا الحدث تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الذي أشاد بأهمية الأنشطة الطلابية في اكتشاف وتنمية مواهب الشباب، مشيرًا إلى دور هذه المسابقة في إتاحة الفرص للمبدعين للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم.

يشرف على تنظيم المسابقة الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، الذي أشار إلى أن المسابقة التي تستمر على مدار يومي 5 و6 نوفمبر تسهم في ترسيخ العمل الجماعي وتعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين.

وتتكون لجنة التحكيم من نخبة من الخبراء في مجالات الفنون، حيث تضم الدكتور أحمد عبد الوهاب، المدرس بكلية التربية الموسيقية لتقييم العزف، والدكتورة نانسي فاروق، المدرس بكلية التربية الموسيقية لتحكيم مجال الغناء، والدكتورة بسمة محمود، المدرس بكلية التربية الموسيقية لتقييم وتدريب المشاركين في مجال الغناء، وأحمد كمال، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية لتحكيم مجال التمثيل.

ونظم المسابقة عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعيشة زين، مدير إدارة النشاط الفني، اللذان أكدا على استمرار جهود الجامعة لدعم الطلاب الموهوبين وتقديم منصة لعرض مواهبهم الفنية في جو من التنافس الإيجابي.