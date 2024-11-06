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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية هولندا: لا بد من العمل على تحقيق السلام ووقف العنف في المنطقة

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ونظيره الهولندي
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قال الدكتور كاسبر فيلد كامب، وزير خارجية هولندا، إن العلاقات التي تجمع بلدينا ممتازة، كما أن مصر تتميز في مجال الطاقة خاصة الهيدروجين، مشيرًا إلى أن هناك سعرا من أجل الأهداف المستدامة، لأن هناك فرص كثيرة لتعاون بين بلدينا، والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يقدم أرضية استثمارية خصبة.

وأضاف "كاسبر"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، أن هناك علاقات اقتصادية وثيقة بين مصر وهولندا رغم الأحداث المأساوية في الإقليم فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في المنطقة.

وتابع، أنه لا بد أن نعمل جميعًا من أجل تحقيق السلام في غزة ولبنان ووقف العنف، كما أنه يدعو جميع الأطراف للعمل لتنفيذ فوري لوقف إطلاق النار.

هولندا مصر الهيدروجين الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية غزة لبنان وقف اطلاق النار