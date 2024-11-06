جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل حوارية لتعزيز القيم الإيجابية بين طلاب المدارس

نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل حوارية تفاعلية تحت شعار "مدرستنا أحلى بالقيم"، بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم، بهدف توعية طلاب المدارس بحقوق الطفل وذوي الهمم.

جاءت هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أشار إلى أهمية غرس القيم الأخلاقية في نفوس الطلاب منذ الصغر كوسيلة لتعزيز مجتمع متماسك ومترابط.

وجاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت على دور الجامعة في دعم الأنشطة التي تعزز الوعي المجتمعي وترسخ القيم الإيجابية في نفوس الأجيال الناشئة.

كما شارك في الإشراف على الورشة الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبإشراف تنفيذي من الدكتور حسن أنور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد أدار الندوة، التي حملت عنوان "السلوك القويم"، الدكتور عمرو محمد نجيب، المدرس بقسم علم الاجتماع.

استفاد من هذه الورشة طلاب مدرسة طه حسين الإعدادية، حيث تناولت مواضيع متعددة منها تعريف القيم الحميدة وأهمية القيم الإيجابية في حياة الإنسان، وكيفية تدعيم هذه القيم، مثل حب الوطن، الاحترام، المساواة، مساعدة المحتاجين، التعاون، التسامح، وبر الوالدين، كما ناقشت الورشة دور المدرسة والمجتمع في تعزيز هذه القيم لدى الطلاب.

في نهاية الورشة، أُتيح للطلاب فرصة للنقاش المفتوح، حيث عبروا عن آرائهم وتصوراتهم حول القيم الإيجابية وأثرها في تنمية المجتمع والحفاظ عليه.