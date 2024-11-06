محافظ أسوان يستعرض 105 شكوى خلال اللقاء الجماهيري

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللقاء الجماهيري الأسبوعي والذي شهد العديد من المشاهد الإنسانية ضمن سلسلة "جبر الخواطر" التي يتم تنفيذها لمواكبته مع النهج الذي يتم تطبيقه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وضع الحلول العاجلة

وخلال اللقاء الذي حضره اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد، فضلا عن مسؤولي الجهات التنفيذية بالمحليات، والمديريات الخدمية، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى ومشكلات لـ 105 مواطن ومواطنة، والذين قدموا شكرهم له لتلبية مطالبهم، وتكليف المسؤولين بوضع الحلول العاجلة لها بما ساهم فى تحويل همومهم ومشاكلهم إلى فرحة بتحقيق أحلامهم ومطالبهم.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى صرف مساعدات مالية، وتوفير معاشات تكافل وكرامة لعدد من الحالات الإنسانية، فضلا عن تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لبعض الحالات.

وكلف المحافظ فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير أوجه الرعاية الطبية المتكاملة وتوفير العلاج على نفقة الدولة لحالات مرضية، علاوة على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص بواسطة مديرية العمل، فضلا عن قيام رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية بسرعة التعامل مع بعض الشكاوى التى تم عرضها باللقاء الجماهيري، واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

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