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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق تسبب في مصرع طفل صدمه بسيارته بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية
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تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلا مع سائق تسببب في مصرع طفل صدمه بسيارته أثناء عبوره الطريق بالبدرشين.

وأمرت جهات التحقيق، بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما صرحت بدفن جثة الطفل اذ تبين  من تقرير مفتش الصحة أن الاصطدام هو سبب الوفاة، كما طلبت تحريات اجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بأخطار تلقاه مأمور مركز شرطة البدرشين، من غرفة عليات شرطة النجدة،  بمصرع طفل في حادث بقرية سقارة بالبدرشين، وبإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، صدمته سيارة عقب خروجه من كتاب القرية، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس سائق تسبب مصرع طفل صدمه بسيارته