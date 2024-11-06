قرر المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، إحالة مسئولي الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة للتحقيق بسبب التقصير وانتشار العشوائية والتعدي على الأرصفة من قبل المحلات وأمام الكافيهات.

جاء ذلك خلال حملة شنها محافظ القليوبية بشبرا الخيمة، جرى خلالها مصادرة عدد كبير من الكراسي وازالة التندات واللافتات والاعلانات المخالفة لتحقيق الردع العام واستعادة الوجه الحضاري للشوارع.

وتابع المحافظ الجولة بشن حملة لإزالة الاشغالات والتعديات بشارع الشعراوي ومحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة حيث أعرب المحافظ عن استيائه من زيادة الإشغالات بشارع الفريق العصار، وشارع الشعراوي الجديد ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

وكان محافظ القليوبية قد قرر إحالة نائب رئيس مدينة الخصوص ومديري ومسئولي الادارة الهندسية والاشغالات بالمدينة الي التحقيق العاجل لتقصيرهم بالعمل وانتشار القمامة والاشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية للمدينة دون اتخاذ اي اجراءات قانونية للمخالفين ويكلف شريف سالم مدير ادارة الامن بالديوان العام بالاشراف علي المدينة لحين تعيين رئيس مدينة جديد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدينة الخصوص لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات حيث تفقد المحافظ محور الخصوص وشارع الخصوص العمومي وشارع الرشاح وشارع مجمع المدارس حيث وجه بتكثيف اعمال النظافة بالشوارع ومنع وجود اي اشغالات بها.

كما طالب المحافظ شركة نهضة مصر بالعمل علي منع اي تراكمات قمامة بالشوارع وازالتها أول بأول اضافة الي رفع المخلفات من المحطة الوسيطة ونقلها للمقلب العمومي وتفعيل الجمع السكني من المنازل.