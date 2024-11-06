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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: لن نتهاون في الحفاظ على حقوقنا المائية.. القضية حياة أو موت

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبدالعاطي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه تم الحديث مع وزير الخارجية الهولندي حول قطاع المياه وأهمية قطاع المياه، خاصة قضية ندرة المياه وإدارة الموارد المائية النادرة، خاصة أن هولندا لديها واحدة من أعرق المدارس في العالم في قضية إدارة الموارد المائية.

وأضاف "عبد العاطي"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الهولندي: "أحط وزير الخارجية الهولندي حول أهمية قضية المياه بالنسبة لمصر والمصريين باعتبارها قضية حياة أو موت بالنسبة لأكثر من 110 مليون مصري"، موضحًا أنه تم الحديث حول أزمة السد الإثيوبي، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية، وأننا نؤمن بحق جميع دول حوض النيل في التنمية، مثلما يجب على إثيوبيا أن تؤمن في حق مصر في الحياة، من خلال الحفاظ على امنها المائية.

وتابع، أنه تم الحديث عن الآلية المالية التي دشنتها الحكومة المصرية لتمويل كافة المشروعات التنموية والمائية في منطقة حوض النيل الجنوبي بمبالغ مالية من الموازنة المصرية تصل لـ 100 مليون دولار.

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