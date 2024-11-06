إغلاق 87 منشأة مخالفة وإعدام 1074 كيلو أغذية في حملة لصحة الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، تمكن إدارة مراقبة الأغذية باامديرية، بشن حملات تفتيشية الأسبوع الماضى على 293 منشأة بمختلف مراكز المحافظة، تبين أن من بينها 87 منشأة دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأضافت فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

فيما أوضحت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية، بتحرير 191 محضراً وسحب 49 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1074 كيلو من أغذية متنوعة و239 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.

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