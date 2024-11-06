5 غيابات تضرب الأهلي أمام زد في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة نظيره زد أف سي في الدوري والمقرر لها غدا الخميس.

ويخوض الفريق الأحمر المران الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

غيابات الأهلي أمام زد

تأكد غياب 5 لاعبين من الأهلي عن مباراة فريقهم القادمة أمام زد والمقرر لها غدًا الخميس في إطار مباريات الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري.

ويغيب كل من أشرف داري وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم نيدفيد وكريم فؤاد، حيث يغيب أشرف داري بسبب الإصابة بكاحل القدم، وياسر إبراهيم بسبب آلام في عضلات البطن، ومحمد هاني وكريم فؤاد بسبب الإصابة في الركبة، بينما يغيب كريم نيدفيد بسبب شد في السمانة.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وزد إف سي على ملعب “استاد الكلية الحربية”، يوم الخميس الموافق 7 من نوفمبر 2024، في تمام الثامنة مساءً في الجولة الثانية من الدوري الممتاز

سوف تنقل مبارة الغد على قناة ” أون تايم سبورتس 1″، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق ” مؤمن حسن “، ويمكن تحميل قناة ON TIME SPORTSعبر التردد التالي على النايل سات:

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

