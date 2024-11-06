الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مطروح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية “مطروح”، ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

وأشارت إلى أنه مع استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وباقى الأنحاء فتشهد اليوم استقرار فى الأحوال الجوية .

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمي والصغرى 15 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمي والصغري 16 درجة.