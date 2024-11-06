الانتخابات الأمريكية 2024.. نتنياهو يوجه رسالة إلى ترامب بعد فوزه على هاريس

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، بعد منافسة مع كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عزيزي دونالد وميلانيا ترامب، أهنئكما على أعظم عودة في التاريخ!".

وأضاف نتنياهو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إن عودتكم التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا والتزام قوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

وتابع: "هذا انتصار كبير!.. بنيامين وسارة نتنياهو".

وفي وقت سابق، وجه المرشح الجمهوري الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب الشكر للعرب والمسلمين الأمريكيين لوقوفهم معه، والتصويت لصالحه في الانتخابات الأمريكية 2024.

وأعلن ترامب يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 فوزه بالانتخابات الأمريكية، بعد منافسة مع كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن.

وأعلن المرشح الجمهوري فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معتبرًا الفوز نصرًا سياسيًا لم تشهده البلاد من قبل.

وأعرب ترامب -خلال خطاب له ألقاه في ولاية "فلوريدا" الأمريكية- عن شكره للشعب الأمريكي على شرف انتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا يعد نصرًا رائعًا للشعب سيسمح بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وقال ترامب إن هذا سيكون العصر الذهبي لأمريكا، مشيرًا إلى أنه سيقاتل يوميًا من أجل الشعب الأمريكي ومستقبله وحتى تكون أمريكا قوية وآمنة ومزدهرة.