وزير الخارجية: اتفاق مصري هولندي لتشجيع المزيد من الاستثمار

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه تم التباحث مع وزير الخارجية الهولندي حول تطوير العلاقات في مجالات الاستثمارية والتجارية، مشيرًا إلى أن هناك وجود جيد للشركات الهولندية في مصر.

وأضاف عبد العاطي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الهولندي، أن هناك توافق بشأن دفع وتطوير العلاقات بين مصر وهولندا، وأنه خلال لقاء نظيره الهولندي، تم الحديث عن أشياء تربط البلدين، موضحًا أنه تم النقاش حول تداول الطاقة المتجددة والنظيفة، وأن هناك تعاون في قطاع الطاقة، والقطاع اللوجستي.

وتابع، أنه تم الاتفاق على تشجيع المزيد من الشركات الهولندية على العمل والاستثمارات في مصر خاصة في مجالات وقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، في ظل تقديم مصر لنفسها باعتبارها مركز أساسي وإقليمي ودولي لتداول الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.