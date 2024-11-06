بث مباشر .. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الهولندي

تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" للمؤتمر الصحفي، لوزير الخارجية بدر عبدالعاطي، ونظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب.

يذكر أن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، قد استقبل أمس مولاي محمد الأغظف، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية، والذي يشارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني.

وتسلم الوزير عبد العاطي من الأغظف رسالة خطية يحملها من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والموجهة إلى رئيس الجمهورية، وثمَّن وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية/الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة.