اليوم.. صناع "الهوى سلطان" يحتفلون بالعرض الخاص

يحتفل أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"، اليوم الأربعاء، بالعرض الخاص للفيلم، بإحدى السينمات، ومن المقرر أن يتم عرضه الفيلم في جميع الدول العربية يوم 14 نوفمبر الجاري.

أبطال فيلم “الهوى سلطان”

يشارك في بطولة فيلم “الهوى سلطان” كل من، منة شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، إخراج هبة يسري.

أحمد داوود يعلن عن موعد فيلم “الهوى سلطان”

أعلن الفنان أحمد داوود عن موعد فيلم “الهوى سلطان”، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” قائلًا: “في كل لحظة، الحب والصداقة بيكتبوا قصة جديدة، هتعرفوها في فيلم الهوى سلطان بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر يوم 14 في جميع الدول العربية”.

للمرة الثانية أحمد داوود يتعاون مع منة شلبي

يتعاون الثنائي أحمد داوود ومنة شلبي، للمرة الثانية على التوالي من خلال فيلم "الهوى سلطان" بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" الذي حقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

شارك في بطولة فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” كل من، ليلى علوي، أحمد داوود، منة شلبي، محمد فراج وآخرين ومن إخراج يسري نصر الله.