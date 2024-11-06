ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" اليوم /الأربعاء/ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معتبرًا الفوز نصرًا سياسيًا لم تشهده البلاد من قبل.

وأعرب ترامب -خلال خطاب له ألقاه في ولاية "فلوريدا" الأمريكية- عن شكره للشعب الأمريكي على شرف انتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا يعد نصرًا رائعًا للشعب سيسمح بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وقال ترامب إن هذا سيكون العصر الذهبي لأمريكا، مشيرًا إلى أنه سيقاتل يوميًا من أجل الشعب الأمريكي ومستقبله وحتى تكون أمريكا قوية وآمنة ومزدهرة.

وقال "دونالد ترامب" -خلال خطابه- إنه فاز بعدد من الولايات الحاسمة من بينها "كارولاينا الشمالية" و"جورجيا" و"بنسلفانيا" و"ويسكونسن" و"ميشيجان" و"أريزونا" و"نيفادا" بالإضافة إلى "ألاسكا"، والتي ستؤدي إلى الحصول على 315 صوتا انتخابيا في نهاية السباق.

وأضاف ترامب أنه فاز أيضا بالتصويت الشعبي، مشيرا إلى أن هذا يعد أمرا عظيما.

وأشار إلى أن أمريكا منحت الحزب الجمهوري تفويضا قويا وغير مسبوق، موضحا أن الحزب استعاد السيطرة مرة أخرى على مجلس الشيوخ، مؤكدا أن حزبه سيحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب.

وأعلن "دونالد ترامب" -خلال الخطاب الذي ألقاه في ولاية "فلوريدا"- أنه سيعمل على وقف الحروب عقب فوزه في السباق الرئاسي.. مشيرا إلى أنه خلال فترة رئاسته السابقة لم تكن هناك حروب لمدة أربعة سنوات باستثناء دحر تنظيم داعش خلال وقت قياسي.. وأكد أن هذا يعد انتصارا كبيرا للديمقراطية والحرية.

وأضاف ترامب أنه سيتم تحقيق مستقبل أكثر روعة للشعب الأمريكي، مؤكدا أنه سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى.

وحول محاولة اغتياله، أشار ترامب إلى أن بعض الأشخاص قالوا له إن الله أنقذ حياته لسبب ما، موضحا أن هذا السبب هو إنقاذ البلاد وإعادة أمريكا إلى العظمة.. وأكد أنه سيتم في الوقت الحالي تحقيق هذه المهمة.

واختتم ترامب حديثه قائلا إن "الوقت قد حان من أجل وضع الانقسامات التي حدثت خلال الأربعة أعوام الماضية خلفنا، ونتحد، وسنحاول.. إن النجاح سيجمعنا سويا".

