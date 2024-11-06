تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بعد تقدم ترامب في الانتخابات الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب قليلا في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهر التصويت تقدم دونالد ترامب على كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وشهدت أسعار الذهب الفوري انخفاضا بنسبة 0.2% إلى 2737.27 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 2746.10 دولار للأوقية؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون التداول والاقتصاد.

جاءت مكاسب الدولار بعد أن أظهر فرز الأصوات المبكر تقدم ترامب.

وعن المعادن الثمينة الأخرى، انخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.2% إلى 995.65 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.1% إلى 32.430 دولارًا للأوقية.

ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت أسعار النحاس بشكل حاد مع زيادة الضغوط الاقتصادية على الصين، أكبر مستورد للنحاس في العالم، بسبب احتمال فوز ترامب.

وانخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.8% إلى 9558.50 دولار للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس في ديسمبر بنسبة 2.3% إلى 4.3585 دولار للرطل.

وكان قد تعهد ترامب بفرض تعريفات تجارية باهظة على الصين، مما يبشر بمزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد في ظل صراعها مع الانكماش المستمر وانخفاض سوق العقارات لفترة طويلة.