الانتخابات الأمريكية 2024.. الحزب الديمقراطي بواشنطن يؤكد ثقته بفوز هاريس

الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 09:41 ص

أكد رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن تشارلز ويلسون، اليوم الأربعاء، ثقته الكاملة في فوز المرشحة كامالا هاريس على منافسها دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ويلسون، في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية، إن "مدينة واشنطن تدعم دائما المرشحين الديمقراطيين، وبالتالي ستصوت لصالح المرشحة كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية"، معربا في الوقت نفسه عن مخاوفه من سيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب.

واعتبر أن فوز الجمهوريين في الانتخابات وسيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ سيكون عبئا كبيرا على مدينة واشنطن في محاربة الجريمة، خاصة بعد الإنجازات الهائلة التي تحققت خلال السنوات الماضية في هذا الصدد، كما اعتبر أن فوز هاريس في الانتخابات بمثابة نجاح لواشنطن في تخفيف التوترات وتحقيق التطلعات المستقبلية.

ويأتي هذا في الوقت الذي اقتربت فيه مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، من معادلة الأصوات التي حصل عليها، منافسها مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، في نتائج الانتخابات الأمريكية حتى الآن، بعد فوزها بولايتي كاليفورنيا وواشنطن.

وحسمت هاريس أيضا فوزها في ولايات فيرمونت وماريلاند كونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وديلاوير وإلينوي ونيويورك وكولورادو وديلاوير، كاليفورنيا، واشنطن.