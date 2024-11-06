حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقات الدرجات بالبحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

ترجع أحداث الواقعة حينما تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، مديرية إدارة البحث الجنائي بالمديرية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية من بينهم 4 عميل سيئ النية تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية وضبطهم وضبط 60 دراجة بخارية.

وكانت وردت معلومات لضباط المباحث بمركز دمنهور تفيد بقيام، تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية من بينهم 4 عميل سيئ النية تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وعلى الفور وجه اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة بسرعة ضبط والتشكيل، وعقب استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمود هندى رئيس مباحث مركز دمنهور والرائد عطية الهلال معاون أول المركز من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 60 دراجة بخارية من جملة المسروقات، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهم في المواعيد القانونية.