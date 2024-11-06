محافظ القاهرة: عرض تجربة مصر فى تطوير العشوائيات مع عمد المدن والمحافظين المشاركين بالمنتدى الحضرى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر حتى 8 نوفمبر الجاري تحت شعار " كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة "، شهد العديد من اللقاءات مع عمد المدن والمحافظين ومنظمات المجتمع المدني المشاركين بالمنتدى لمناقشة الاستفادة من خبرات المدن المختلفة فيما بينها، وكذلك عرض التجربة المصرية وتجربة محافظة القاهرة في القضاء على المناطق العشوائية وتطويرها ونقل القاطنين بها إلى وحدات سكنية حضارية ومؤثثة بالكامل، وإعادة استخدام الأراضى فى خلق مسطحات خضراء بجانب تجربة الفراغات التي تم تنفيذها بالأسمرات وأهمية الفراغات العامة للمواطنين ودورها الاجتماعي والاقتصادي.

وقال محافظ القاهرة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه جاري عمل مخطط استراتيجي للمحافظة بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني لتنظيم العمران بالمحافظة، حيث تسعى الدولة للتوسع الأفقى كما تم فى العاصمة الإدارية للتخفيف من الضغط على القاهرة.

وأضاف أن هناك العديد من الزيارات التي تتم لضيوف المنتدى الحضري العالمي ومنها زيارة أمس لقرية الفواخير للتعرف على الحرف اليدوية والتراث المصري وتعريفهم بحرفة الفواخير التى تعد أقدم الحرف التي تم ممارستها في العالم، كما تم شرح تاريخ القرية ومميزات وجودها في إحدى المناطق السياحية الهامة، بالقرب من مزارات آل البيت، ومتحف الحضارات، ومجمع الأديان.

وأشار إلى انه سيتم اليوم تنظيم زيارة إلى حديقة الأزهر وشرح كيف كانت "مقلبا للقمامة" عمره ألف عام ثم تم تحويلها إلى متنفس للمواطنين لتصبح أحد أضخم حدائق القاهرة الكبرى وواحدة من أكبر وأجمل حدائق العالم، بالإضافة إلى تفقد معرض للحرف التراثية، وغدا سيتم تنظيم احتفالية في "محكى القلعة".

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الدفع بـ ٣٠ أتوبيسا إضافيا صديقا للبيئة من أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة لاستيعاب كثافات ضيوف المنتدي الحضري العالمي نظرا للاقبال الشديد من ضيوف المنتدى على حضور الفعاليات، ليصل حجم الأتوبيسات التي خصصتها المحافظة لخدمة ضيوف المنتدى إلى ١٣٠ أتوبيسا قابلة للزيادة..مؤكدا جاهزية الدفع بأي أعداد لخدمة رواد المنتدى العالمي عند الحاجة.

